شاهد.. عايدة عبابسة تبكي بحرقة وتشتكي من التهميش

فن وثقافة
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شاهد.. عايدة عبابسة تبكي بحرقة وتشتكي من التهميش
بقلم نادية بن طاهر

عبرت الفنانة الجزائرية عايدة عبابسة، عن غضبها الشديد لتهميش عائلتها، وعدم ذكر إسم والدها الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة، خلال عرض أغنيته بإحدى المناسبات.

وقالت عايدة عبابسة في لقاء مع تلفزيون النهار: “إلى متى سنظل مهمشين، لماذا لم يذكروا إسم والدي الراحل عند عرض أغنيته حيزية وبصوته؟..”.

مضيفة: “أنا وأخواتي الفنانات، كان بإستطاعتنا أن ندرس الطب أو أي تخصص آخر، ولكن والدنا وجهنا للفن لحبه الشديد لهذا المجال”.

وأكدت عايدة عبابسة، أنها وأخواتها، رفعن علم الجزائر، وكن أولى الفنانات المشاركات في الحراك، وبكل المناسبات الوطنية.

وتابعت الفنانة: “رانا عايشين للجوع، وبدون سكن، ولم نتكلم، ولكن أن يتم تهميش والدي، فلن أقبل أبدا، لأنه لا يوجد لدي ما هو أعز من والدي الراحل”.


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