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قناة النهار

“شاهد..”عجوز” تواسي بوقرة بالدموع و تهديه وردة ..”درت لي عليك

بقلم قناة النهار
“شاهد..”عجوز” تواسي بوقرة بالدموع و تهديه وردة ..”درت لي عليك
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“شاهد..”عجوز” تواسي بوقرة بالدموع و تهديه وردة ..”درت لي عليك

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