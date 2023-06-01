شاهد على المباشر مراسم عقد قران الأمير حسين

تنقل في هذه الأثناء، القناة الأردنية الأولى، على المباشر، مراسيم عقد قران الأمير حسين، إبن ملك الأردن عبد الله الثاني، على الآنية رجوة خالد سيف.

وبدأت المراسم، بوصول المدعوون لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة السعودية رجوة آل سيف إلى قصر زهران، أين إستقبلهم ملك الأردن وعقيلته الملكة رانيا.

وتمت مراسم زفاف ولي العهد الأردني بحضور عربي ودولي رفيع.

ويحضر حفل الزفاف، حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية. وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

ووصلت الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران، حيث وصل قبلها الأمير حسين.

وأشرف إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة على مراسم عقد القران، حيث سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان.