شاهد على مجازر “الجيا” يكشف أسرار دهينة وقادة “رشاد”

كشف شاهد على فترة التسعينات ومُطلِع على أسرار الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة آنذاك. عن أسرار تتعلق بقادة الحركة الإرهابية “رشاد“، منهم مراد دهينة.

وقال الشاهد العيان، إنه يتحدى دهينة الذي يزعم ويدعي إيمانه بالديمقراطية ودفاعه عنها. أن يكشف للشعب الجزائري عن علاقته بالجماعة الإرهابية الناشطة في التسعينات “الجيا”.

وراح الشاهد الذي صور شريط فيديو تحدث فيه عن جوانب من تورط دهينة في دعم الإرهاب. يكشف كيف قام الأخير بإرسال الأسلحة والذخيرة للجماعات الإرهابية في التسعينات.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث في الفيديو إن دهينة موّل إذاعة الجماعات الإرهابية. وكان على علاقة بالإرهابي “أبو خليل” أمير “الجيا” في العاصمة بعد مقتل جمال زيتوني.

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دهينة كان يرسل الشباب لتدريبهم في الخارج سرا من أجل القتال في الجزائر

كما أن دهينة، يقول المتحدث، تكفل بنقل مجموعة من الشباب لتدريبهم في الخارج حيث أرسلهم إلى السودان عن طريق ليبيا.

وقد شكلت تلك المجموعة في ذلك الوقت جماعة سميت بـ”سرية المجاهدين” وباركتها الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”. مضيفا أن دهينة أرسل مجموعات شبان آخرين إلى أفغانستان والشيشان من أجل تلقي تدريبات عسكرية. حيث ربطوا هناك علاقات مع قادة إرهاب من بلدان أخرى.

وفي المقابل تحدث صاحب الفيديو عن لقاءات سرية عقدها دهينة مع قادة ومسؤولي أجهزة مخابرات أجنبية، خاصة سنة 1995. لتنفيذ مخططات ضد الجزائر. مشيرا إلى أن دهينة إلتقى جنرالا أوروبيا في العاصمة السودانية الخرطوم. وتحديدا بمنزل حسن الترابي الذي بارك الجهاد في الجزائر.

وكان محور اللقاء حسب صاحب الفيديو هو العمل على وقف العمليات الإرهابية خارج الجزائر وتقويتها ودفع وتيرتها داخل الجزائر.

وخلال حديثه، فجّر المتحدث قنبلة مدوية عندما كشف عن قيام دهينة باقتناء طائرة صغيرة سنة 1997 بسويسرا. كانت مهمتها نقل الأسلحة نحو جبل افلو.

وبشأن هذا الموضوع، قال المتحدث إن دهينة أشرف على كل جوانب العملية بما فيها عملية انتقاء الطيار وتدريبه على قيادة الطائرة.

وراح المتحدث في الفيديو إلى أبعد من ذلك، عندما كشف عن أسماء إرهابيين كانوا حلقة الوصل بين دهينة و”الجيا”.

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-دهينة أرسل حاويات معبأة بالأسلحة والذخيرة والأدوية لفائدة الجيا

وهنا، قال صاحب الفيديو إن دهينة أرسل على مرتين سنتي 1994 و1997، حاويتي أسلحة وذخيرة ومعدات اتصال وأدوية إلى الجزائر لفائدة “الجيا”.

كما اتهم المتحدث دهينة الذي قال عنه إنه كان يجمع الأموال في الخارج لتمويل ما يسمى بالجهاد بالجزائر. حيث كان يقتطع أموالا معتبرة ويرسلها لعائلته أما القليل المتبقي فيرسله إلى الجزائر عبر 3 وسطاء.