شاهد عليا بهات في أول ظهور بعد ولادتها

خرجت عليا بهات مع طفلتها الحديثة الولادة وزوجها رانبير كابور من المستشفى. وقد شوهد الثلاثي يخرجون من المستشفى بسيارتهم وتبعتهم سيارة أخرى هي لوالدة رانبير، نيتو كابور وكان المصورون بانتظارهم في الخارج.

ويبدو أن طفلة ثنائي بوليوود بدأت تعيش حياة الشهرة منذ خروجها من المستشفى. ففي السيارة التي أخذت عليا ورانبير إلى البيت، كان الأب يحمل طفلته بين ذراعيه ويحاول حمايتها من عدسات المصورين.

كما ظهر السائق والمرافق في السيارة وهما يضعان كمامات حماية لصحة الطفلة ووالدتها.

وبدت عليا سعيدة جداً خلال تواجدها في السيارة وقد ظهرت من دون ماكياج وكانت ترتدي فستاناً باللون الأسود.

وكانت عليا بهات قد كشفت يوم الأحد الماضي عن إنجابها طفلةً، وقد شاركت بوست على صفحتها على انستقرام. عبارة عن الأسد ملك الغابة برفقة زوجته وطفله. وجاء فيه ما معناه”في أجمل أخبار حياتنا.. طفلتنا هنا.. يا لها من فتاة ساحرة. نحن رسمياً ممتلئون بالحب..”.

وكان الثنائي رانبير كابور وعليا بهات قد تزوجا في 14 أفريل 2022، وكشفت عليا عن حملها في جوان 2022. من خلال صورة لها في المستشفى مع رانبير وهي تقوم بإجراء صورة أشعة للطفل. وعلقت على الصورة كاتبةً ما معناه “طفلنا سيأتي قريباً”.