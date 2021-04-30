شاهد .. عمال أفارقة يتعرضون للسرقة بإستعمال أسلحة بيضاء بالدواودة في تيبازة

نشر رواد منصات التواصل الإجتماعي لفيديو بالدواودة يظهر تعرض عاملين أفارقة إلى السرقة بإستعمال أسلحة بيضاء من قبل مجهولين.

وأظهر الفيديو المتداول تعرض عاملين افارقة يقيمان بالدواودة في تيبازة إلى السرقة مع سلبهم ممتلكاتهم.

وقال صاحب الفيديو ان سيارتين من ونوع كليو دبزة على متنها مجهولين قاما بإستدراك هؤلاء الافارقة بحجة عرض عليهم عمل

وعند صعودها وقاما الجهولين بتوجيه لهما عدة طعنات بالسكين على مستوى الوجه والرجل وسلبهما مبلغ مالي مقدر بـ 22 ألف دينار

كما تم سرقة هاتفيهما والفرار إلى وجه مجهولة.

https://www.facebook.com/0555692767i/videos/583410689301920