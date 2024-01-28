قناة النهار شاهد عمليات غش في الميزان.. الشيخ النوي يكشف كيف يشتري الجزائريون الشوفلور بأوراقه بضعف ثمنه بقلم قناة النهار نشر في 28 جانفي 2024 - 22:49 الجزائر شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/jnod9 الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : النوي يترحم على معلمه الفلسطيني بعد إستشهاده في الأرض الطاهرة قناة النهار 25 جانفي وشهد شاهد من أهلها..تحقيق يكشف فضائح نظام المخزن قناة النهار 22 جانفي موطنون في حمر العين :" أولادنا كلاهم الجرب رانا نسوفريو !!" قناة النهار 23 جانفي الفريق أول شنقريحة : الجزائر ستبقى وفية لمبادئها تجاه القضايا العادلة عبر العالم قناة النهار 15 جانفي الدرك الوطني : وضع حد لشبكة إجرامية تزرع الرعب وسط السكان بالسحاولة قناة النهار 27 جانفي وزير الداخلية يشرف على تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني علي بداوي خلفا لفريد بن شيخ قناة النهار 08 جانفي طالع هابط : النوي خلطها بسبب النفايات التي إحتلت بلدية عين البنيان قناة النهار 28 جانفي صريح جدا / هذا هو المدرب الأنسب لقيادة الخضر في نظر الجزائريين قناة النهار 26 جانفي صريح جدا / لهذه الأسباب لايبتسم الجزائري كثيرا .. ! قناة النهار 25 جانفي الجلفة : الطلبة الفلسطينيون بالجزائر يثمنون قرار رئيس الجمهورية قناة النهار 08 جانفي