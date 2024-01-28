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قناة النهار

شاهد عمليات غش في الميزان.. الشيخ النوي يكشف كيف يشتري الجزائريون الشوفلور بأوراقه بضعف ثمنه

بقلم قناة النهار
شاهد عمليات غش في الميزان.. الشيخ النوي يكشف كيف يشتري الجزائريون الشوفلور بأوراقه بضعف ثمنه
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/jnod9
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