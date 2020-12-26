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شاهد: عملية البحث عن التائه الثالث بمنطقة الضاية الجبلية في ظروف قاسية

أخبار الجزائر
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شاهد: عملية البحث عن التائه الثالث بمنطقة الضاية الجبلية في ظروف قاسية
بقلم م . فيصل

تم مساء اليوم السبت العثور على 2 من تائهين فيما لايزال الثالث مفقود بمنطقة الضاية بين ولايتي المدية والبليدة

وتتواصل عملية البحث من طرف السكان المحليين والحماية المدنية، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وافراد الجيش عن التائه المنفرد الثالث.

هذا وشهدت المنطقة تساقط كميات كبيرة من الثلوج مما صعب عملية البحث بسبب إنقطاع المسالك.

وأظهر فيديو النهار تكاتف الجهود والتآزر بين المواطنين وأفراد الجيش بالتنسيق مع الدرك والحماية المدنية من أجل العثور على المفقود.

الثلج غطت المنطقة بكاملها رغم ذلك الكل عازم على البحث ومواصلة العملية حتى النهاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939862

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