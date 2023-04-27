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قناة النهار

شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي

بقلم قناة النهار
شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي
حج
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شاهد عملية تلقيح الحجاج المقبلين على أداء مناسك الحج بالوادي

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