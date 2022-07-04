شاهد.. غادة عبد الرازق تغني للراحلة وردة الجزائرية

شاركت النجمة المصرية غادة عبد الرازق، مقطع فيديو مع متابعيها على صفحتها بانستغرام، ظهرت فيه وهي تغني للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وظهرت غادة عبد الرازق وهي تغني مقطع من أغنية “لولا الملامة” للراحلة وردة.

وكانت غادة قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “انستغرام” وظهرت من خلاله وهي ترقص برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زينيتا.

وعلى الصعيد الفني، كانت غادة قد غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني 2022. وكان آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال” الذي عُرِضَ في رمضان قبل الماضي.

https://www.instagram.com/p/CfjfkYgoFxM/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c7aabd73-c7a6-4e3a-827d-937088e7bb0d

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