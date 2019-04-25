شاهد.. غلق مقر قناة نسمة بالقوة وقطع البث وحجز المعدات!!

أقدمت قوات أمنية، صباح اليوم الخميس، على اقتحام وغلق مقر قناة نسمة التلفزيونية التونسية، بالقوة العامة.

وحسب الصفحة الرسمية للقناة عبر “فايسبوك”، فإن قرار غلق القناة جاء بأمر من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ورئيس الحكومة، يوسف شاهد.

وتمت مصادرة جميع عتاد القناة، ومنع العاملين من الدخول إلى المقر.

وأكد صاحب قناة نسمة، نبيل القروي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه سيعقد ندوة صحفية حال وصوله إلى تونس، لتوضيح أسباب غلق قناة نسمة بالقوة العامة.

و قال بأن قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية، حيث تمت محاصرة القناة بعشرات سيارات الشرطة وتم “تشميع ” قاعة البث.

وكذا إتلاف أسلاك الصورة والصوت والانترنت، ومنع الموظفين من الدخول لمقر القناة.

وأضاف القروي: ” أنا موجود خارج تونس منذ البارحة وعلمت بالخبر كيف الناس الكل”.