قناة النهار شاهد فرحة عائلة لهوازي ڨايا المتحصل على اعلى معدل بتيزي وزو و الثالث وطنيا بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 22:30 شارك غرِّد 79 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963496 اقرأ أيضا برنامج "Toutes Options".. الجولة الأولى من البطولة الوطنية للدريفت قناة النهار 10 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارّة على أغلب مناطق الوطن قناة النهار 03 جويلية حرف بلادي/ تقطيع الأضحيـة بطريقة سهلة وبسيطة قناة النهار 17 جويلية أحوال الطقس / أجواء لطيفة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 16 جويلية