شاهد.. فرق كبير في طرق المحافظة والتنظيف بين الأمس واليوم

أظهر مقطع فيديو لسيدة تدعى خالتي “ذهبية” وهي تستذكر سنوات خلت كيف كانت النسوة يقمن بعمليات التنظيف المنزلي والمحيط على حد سواء

حيث عبرت السيدة ذهبية عن كيفية غسل الأواني”الماعن” أيام زمان حفاظا على صحة الفرد العائلي وطريقة التنظيف التي كانت تم عن طريق “الدالة”.

وجمع خالتي ذهبية حديث جانبي مع وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي التي تقوم بزيارة الى العاصمة التي تشرف على

إنطلاق الحملة الوطنية لتنظيف المحيط عبر عديد أحياء العاصمة.

وقالت خالتي ذهبية للوزيرة، أن الجميع كان لا يرمي القمامة في اي مكان، كما أن كل واحد من الحي يقوم بتنظيف طابقه الذي يقيم فيه على مدار 60 سنة خلت.