شاهد فريق الحماية المدنية المبعوث إلى تركيا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على انطلاق الفريق الأول من الحماية المدنية إلى تركيا للمشاركة في عمليات الانقاذ والاغاثة.

وتم إرسال فريق الحماية المدنية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث يتكون الفريق من 89 عون وأطباء وفريق سينوتقني.

وذكر الوزير بالمناسبة، بالتقاليد الراسخة للدولة الجزائرية بخصوص التضامن الدولي سيما في مجابهة الكوارث الطبيعية.

مؤكدا على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه العملية ومتابعته لها عن كثب.

كما أشاد الوزير بمستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة التي أبدتها المديرية العامة الحماية المدنية. مثنيا على كفاءة منتسبيها واحترافيتهم.

هذا ونشرت وزارة الداخلية، صورا لفريق الحماية المدنية المبعوث إلى تركيا اين ظهورا وهم بكامل إستعدادهم للمغادرة ومساندة الأشقاء التركيين.