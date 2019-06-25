شاهد.. فشل ذريع لحفلتي أنغام وعايض في جدة ومقاعد فارغة!

شهد الحفل الأخير، للمطربة اللبنانية أنغام، والفنان السعودي، عايض، في جدة السعودية، سوء في التنظيم، وضعف كبير في الحضور الجماهيري.

حيث بقيت الكثير من المقاعد فارغة، ولم يتجاوز الحضور الجماهيريّ لحفل أنغام وعايض، ألف شخص.

وهي صورة تعكس عزوف الجماهير السعودية تدريجيًا، عن الحضور لمثل هذه الحفلات.

وذلك لعدّة أسباب، منها ارتفاع أسعار التّذاكر التي وصلت لأربعة آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى سوء التّنظيم، وضعف الكوادر العاملة.

وبدا واضحًا على الفنّان عايض الإرتباك، فأصبح يحاول انهاء وقته بالحديث مع أحد الجماهير، واكتفى بساعة ونصف، ثم غادر مسرعًا وكأنّه غاضب ممّا شاهده.

وبدورها، تفاجأت أنغام بضعف الحضور، وحاولت هي الأخرى جاهدة، إنهاء وصلتها بتقديم الأغاني الجاهزة بشكل سريع.

وقال أحد المنظّمين للحفل، إنّ إحدى شركات المقاولات، هي المسؤولة عن تنظيم الحفل، ممّا جعله يظهر بهذا المظهر المخجل، وفقًا لمجلة “فوشيا”.

للتذكير، تم تنظيم الحفل ضمن حفلات “موسم جدة”، والتي انطلقت منذ أقلّ من شهر في جدة السعودية.