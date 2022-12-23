شاهد.. فطائر جليدية مذهلة تطفو على نهر في اسكتلندا

عرف نهر في شمال يوركشاير، باسكتلندا، ظاهرة نادرة، تتمثل في ظهور “فطائر جليدية” تطفو على سطح المياه.

وأدى انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، إلى ظهور ما يعرف بـ”الفطائر الجليدية”.

ورصد مدير مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية (SISI)، كالوم سينكلير، الهياكل الجليدية الدائرية المذهلة في 9 ديسمبر على نهر بلادنوش في ويغتاونشاير

وشارك سينكلير صور الظاهرة الغريبة التي التقطتها على صفحة مشروع مبادرة الأنواع الغازية الاسكتلندية على “تويتر” في 13 ديسمبر.

كما نشر مقطع فيديو قصير لعشرات “الفطائر الجليدية” التي يصطدم بعضها ببعض ويتم جرفها في اتجاه مجرى النهر.

كما تشكلت “الفطائر الجليدية” أيضا على نهر كلفن بالقرب من غلاسكو ونهر إسك في منطقة ليك في شمال غرب إنجلترا.

وتتشكل “الفطائر الجليدية” عندما تنحصر الرغوة المجمدة على سطح الماء في تيار حلزوني يعرف باسم الدوامة.

ومع اصطدام أجزاء أخرى من الرغوة والجليد بأقراص التشكيل، ينضم الحطام إلى “الفطائر” الناشئة، ما يؤدي إلى نموها.

كما تتشكل “الفطائر” عندما يتكسر الجليد السطحي وتتسبب التيارات والأمواج في اصطدام القطع الجليدية ببعضها البعض.

وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها أقراص صلبة، إلا أنها غالبًا ما تكون طرية جدا وتتفكك بسهولة عند رفعها.