شاهد.. فنانة منقبة تتفوق على أشهر الفنانين دون أن يرى أحد وجهها!

طرحت، الفنانة الخليجية المنقبة، والتي تدعى “شيمي”، قبل أسبوعين، أغنية باللهجة العراقية، بعنوان “ظلامي”.

وحققت الأغنية، 9 ملايين مشاهدة، واستطاعت “شيمي”، من خلال هذه الأغنية، أن تنافس أغنيات أهم الفنانين.

والمفاجأة أن “شيمي”، استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا بصوتها، على الرغم من إخفائها ملامحها عبر ارتدائها النقاب.

وأصبحت الفنانة الخليجية، مشهورة بصوتها، دون أن يعرف أي أحد شكلها وحتى إسمها، وهي فقط معروفة بـ”شيمي”.

وقالت “شيمي”، في حوار سابق لها مع العربية، أنها أرادت أن تثبت أن الشكل ليس مهمًا للوصول والانتشار، وأن الصوت هو الأهم.

للتذكير، أغنية “ظلامي”، هي من كلمات أحمد ياسين، وألحان عبد الله إبراهيم.