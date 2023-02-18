شاهد فيديو صادم .. حارس يتجسس على بنات داخل مرش الاقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران

اظهر مقطع فيديو تحصلت النهار عليه حارس يعمل بالاقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران يتجسس على بنات داخل مرش الاقامة.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحارس كان يتجسس على بنات بالإقامة الجامعية وفر هاربا لحظة إكتشافه.

وأوضحت إدارة الاقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران عبر منشور لها في صحفحتها على الفيسبوك أن الحارس المدعو (خ-ع) في الإقامة الجامعية ب1 . أكدت مديرة الخدمات الجامعية طالبي امينة أن كاميرات المراقبة للإقامة كشفت ان الحارس كان خارج أسوار الإقامة.

من جهتها إعتبرت مديرة الإقامة الزين كريمة بأن هذا التصرف لااخلاقي ولا مهني وغير مقبول نهائيا. واضافت ذات المسؤول أنه ولم يتم تسجيل دخول أي اجنبي الى الاقامة.

في حين أكدت مديرة الخدمات أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده هذا الحارس.