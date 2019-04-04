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شاهد.. فيديو لشاب يُطلق تهديدات خطيرة ضد مواطنات والعدالة تفتح تحقيق

أخبار الجزائر
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شاهد.. فيديو لشاب يُطلق تهديدات خطيرة ضد مواطنات والعدالة تفتح تحقيق
بقلم م . فيصل

فتح مساء اليوم الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تحقيق حول  فيديو يتضمن تهديدات خطيرة ضد مواطنات.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك شخص يهدد مواطنات برشهن بمادة “الأسيد” أثناء المسيرة الغد الجمعة .

كما هددهن بأن هناك مجموعة من الشباب سيقومون برشهن بمادة حارقة وضربهن إن عبرّن عن رأيهن في الحرية وحرية المرأة.

وقد لاق الفيديو إستنكار رواد الفيسبوك، الذين إعتبروه تهديد خطير وضد الحريات الشخصية.

ومن جهتها فتحت النيابة العامة لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تحقيقا في القضية وإستدعاء صاحب الفيديو.


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