شاهد قصة السيدة “حدي” التي رمتها زوجة أخيها في دار المسنين

تعاني السيدة، “حدي مرحوم”، من وحشة دار المسنين، بعد أن رمتها الأقدار، في غربة، وأهلها موجودون.

تلفزيون “النهار”، تنقل لدار المسنين لولاية الطارف، أين وقف على العديد من الحكايات القاسية، لأمهات وأخوات، وجدن أنفسهن، بلا معيل، ولا دفئ عائلي.

وروت السيدة “حدي”، حكايتها، بحسرة كبيرة، بعد أن رمتها زوجة أخيها في درا المسنين، بحجة عدم قدرتها على الإعتناء بها، بسبب مرضها.

وقسى قلب السيدة “حدي”، فلم تعد قادرة حتى على ذرف الدموع، ولم تتقبل أن تعود لعائلتها التي تخلت عنها مجددا، مهما كلفها الأمر، حسبها.

هي حكاية واحدة، من بين آلاف الحكايات، لمسنين مفجوعين في أهاليهم، والذين تخلو عنهم، بعدما أخذوا منهم كل شيئ.