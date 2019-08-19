شاهد قصة شغف عبد الرزاق.. “بيتزاريو” يهوى تربية الأسماك

تنقل طاقم برنامج “جزائريون”، والذي يعرض على قناة “النهار”، إلى مدينة الشطية، في الشلف، لزيارة محل خاص لبيع البيتزا، حوله عبد الرزاق، إلى متحف لمختلف أنواع الأسماك، حتى النادرة منها.

شغق عبد الرزاق بتربية الأسماك، يدفعه للسفر إلى مناطق بعيدة، وحتى إلى خارج الوطن، للبحث عن الأسماك النادرة، وعرضها في محله.

وعن بداياته، قال عبد الرزاق، لميكروفون النهار، أنه بدأ بحوض صغير، ليدفعه طموحه لتوسيع مزرعته الصغيرة، وملأها بمختلف أنواع الأسماك، ليمزجها مع ديكور محله، والذي أصبح تحفة فنية.

وأكد الشاب الثلاثيني، أن زبائنه دائما ما يعجون بالأسماك، ومنهم من يلتقط صورا معها، وهذا ما يشجعه أكثر، لمواصلة هوايته في تربية الأسماك، إلى جانب عمله كـ”بيتزاريو”.