شاهد.. قطة بـ 4 آذان تغزو مواقع التواصل الإجتماعي

ولدت القطة “ميداس” بـ4 آذان وعيب في الفك بسبب طفرة أثناء التكوين، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح صاحبة الـ4 أشهر نجمة على الإنترنت، يتابعها أكثر من 73 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبحت القطة “ميداس” النادرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة التركية أنقرة بفضل آذانها الأربعة.

وقالت التركية جانيس دوشمجي، إنها عثرت على القطة في إحدى الحدائق عندما كانت صغيرة.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية.

ورغم أن شكل ميداس يبدو غريبا، فإن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريساتنوري أصلان، فما يميزها هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

وقالت مربية ميداس والتي تربي إثنين من الكلاب من فصيلة “غولدن ريتريفر” أنها لم تفكر أبدا في شراء قطة ورغبتها الوحيدة كانت انقاذ قطة من الشارع ورغبتها في تبنيها.

كما أشارت إلى أن بعض الأشخاص يشعرون بالخوف من القطة، بسبب أذنيها.

ومن جانبه، أفاد رشاد نوري أرسلان، الطبيب البيطري الخاص بميداس، أنه تفاجأ كثيرا عندما شاهد القطة للمرة الأولى. كما أشار إلى أنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه.

وأوضح الطبيب البيطري أن سرعة نمو ميداس طبيعية مثل سائر القطط الأخرى، وأنها تتمتع بصحة جيدة جدا.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp