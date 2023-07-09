قناة النهار شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2023 - 14:59 شارك غرِّد أرسل 186 0 شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zK3Tb اقرأ أيضا طالع هابط : موقع سياحي بالطارف أصبح مرعى للأبقار .. هكذا تُطور السياحة في الجزائر قناة النهار 27 جوان رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير قناة النهار 06 جويلية الوادي: رصد أجواء فرحة عائلة الوصيف بنجاح إبنتهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 قناة النهار 25 جوان ميرفت لبان تروي كيف إكتشفت مرضها بالسرطان وهي حامل وكيف وقف معها الجزائريون في محنتها قناة النهار 21 جوان شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بطريقة غريبة ولحدّ الساعة لم يظهر له أثر قناة النهار 02 جويلية جزائريون: الكباش العملاقة .. سلالة أصيلة بأثمان باهضة تفوق 40 مليون سنتيم قناة النهار 26 جوان طالع هابط: شاهد إبداع السلطات المحلية لولاية قالمة .. حاولوا إستنساخ حمام دباغ بالفضلات قناة النهار 04 جويلية وزير الفلاحة يعلق حول فيديو المواطن الذي كشف السعر الحقيقي للخروف .." مايفوتش 3 ملاين ونص" قناة النهار 20 جوان عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان بجاية / مداهمات فجائية للدرك الوطني لمركب سياحي قناة النهار 25 جوان