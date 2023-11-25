شاهد كارثة خلال مداهمة ورشة سرية لصناعة “الحلقوم والذوابة” في السمار بالعاصمة 

نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار في العاصمة من إكتشاف ورشىة سرية لصناعة الحلويات التقليدية “الحلقوم والذوابة”.

وحسب بيان ذات المصالح تم وضع حد لنشاط ورسة سرية لصناعة الحلويات التقليدية “حلقوم وذوابة” تحت إسم تجاري “حلقومة زمردة” و”ميرانق شوكو”.

العملية تمت بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن القضية لتتم مداهمة الورشة السرية رفقة مصالح مفتشية التجارة، ومكتب الصحة لبلدية جسر قسنطينة.

وأسفرت العملية من حجز كمية معتبرة من هذه الحلويات التي تشكّل خطرا على صحة المستهلك. حيث تبين أنها تنعدم من شروط النظافة وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، إضافة إلى استعمال مواد مجهولة ومنتهية الصلاحية.

كما مكنت العملية عن توقيف شخصين وحجز 1312 دلو من حلوة الحلقوم و569 دلو من حلوة الذوابة. حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 600000 دينار.