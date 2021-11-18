شاهد كواليس تصوير “Lela” وهذا ما قاله سولكينغ لجمهوره

رصدت كاميرا تلفزيون “النهار”، حصريا، كواليس تصوير آخر أغاني النجم الجزائري العالمي سولكينغ “Lela” ، والتي صورها بالجزائر.

وأبرز سولكينغ، في كليبه الجديد، جمال الثقافة الجزائرية وتنوعها في ديو جمعه مع الفنان الجزائري المغترب “ريمكا”.

وحول هذه الأغنية، قال سولكينغ في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “أردنا تصويرها في الجزائر، لإبراز الثقافة الكبيرة والمتنوعة التي تزخر بها الجزائر”.

وأضاف الفنان: “أنا كمغني لدي صدى كبير عبر العالم، أردت أن أستغل هذا، في نقل الثقافة الجزائرية والتقاليد من أكل ولباس وأماكن مميزة، لكل من لا يعرفها”.

كما أشار سولكينغ إلى أنه أراد أيضا التعريف بمدينته التي ولد وترعرع فيها “العاصمة”.

وفي الأخير، شكر الفنان الجمهور الجزائري على كل ما منحوه إياه فنيا، متمنيا أن يكون في حسن ظنهم.

ومن جهته، قال ريمكا: “لدنيا بلد جميل. وتحصلنا على صور رائعة للكليب، نحن فخورين جدا ببلادنا. وفخور بالمشاركة في كليب سولكينغ وعرض التراث الجزائري”.

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سولكينغ يطلق أغنية “Lela” ويبهر عشاقه بصور الجزائر من السماء

أطلق الفنان العالمي عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ “سولكينغ” أغنيتة الأكثر إنتظارا لدى الجمهور ” Lela”. في ديو غنائي مع الجزائري المغترب Rim’k عبر موقع اليوتيوب ومختلف منصات تحميل الأغاني.

كما تمكن سولكينغ من خلال فيديو كليب “Lela “، أن يبرز الجمال والجانب السياحي لبلاده ويبهر عشاق فنه للإستمتاع بصور الجزائر من السماء.

وصورت مشاهد الفيديو كليب بالجزائر العاصمة وضواحيها والأماكن العتيقة. على غرار متحف باردو وقصر حصن 23، حديقة التجارب الحامة و ملعب بولوغين بحضور جماهيري قوي

كما كان إبن اسطاوالي سباقا في التعريف والترويج بمختلف الثقافات التي تزخر بها الجزائر لإبرازها لدى شعوب العالم. حيث عرف من خلالها باللباس التقليدي لمختلف ربوع الوطن.

وكرّم سولكينغ عمالقة الفن الجزائري على طريقته الخاصة كالراحل دحمان الحراشي من خلال أغنية “البهجة “. كما كرم محبوب الجماهير عثمان عريوات في صورة جدارية فنية بالأحياء الشعبية.

وكانت أغنية Lela بمثابة العودة القوية للفنان الجزائري المغترب عبد الكريم براهمي والمعروف بـ Rim’k الذي اشتهر بفرقة 113. حيث تمكن سولكينغ أن يعيده للواجهة بعد غياب طويل.

وتعد الأغنية سينغل لألبوم سولكينغ القادم والثالث في مسيرته الذي سيصدر العام المقبل ومع صاحب أغنية Tonton du bled.

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