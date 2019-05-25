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شاهد كيف تصرف الجزائريون مع شخص يهين قارئ القرآن الكريم!

المجتمع
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شاهد كيف تصرف الجزائريون مع شخص يهين قارئ القرآن الكريم!
بقلم نادية بن طاهر

أراد برنامج “مزال الخير 2″، في عدده الجديد، معرفة ردة فعل الجزائريين، وهم يرون شخصا، يهين قارئ القرآن أمام الملأ.

لذلك قام طاقم البرنامج، بالقيام بتجربة اجتماعية، حيث يقوم شاب بالجلوس في موقف الحافلات، ويقرأ القرآن الكريم، ليأتي شخص آخر، ويقوم بإهانته أمام الناس.

حيث يقوم الشاب، بالإستهزاء من قارئ القرآن، ويطلب منه التوقف عن القراءة أو مغادرة المكان.

وهنا لم يتحمل المتواجدون بالموقف تصرف هذا الشاب، واستنكروا هذا الفعل، كوننا نعيش في مجتمع اسلامي، يرفض هكذا تصرفات.

حيث كانت ردة فعل الجزائريين جميلة ورائعة، فالجزائريون معروفون بالالتزام الديني، وهم يرفضون كل ما يسيئ للإسلام.


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