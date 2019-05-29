شاهد كيف تعامل الجزائريون مع أم “رماها وليدها”!!

تطرق برنامج، “مزال الخير2″، لموضوع حساسا جدا، وهو عقوق الوالدين، والتخلي عنهم، ورميهم في الشارع، في أقسى صورة بمجتمعنا.

وفي حلقة اليوم، يقوم شاب باصطحاب أمه للشارع، ويترك معها رسالة، جاء فيها، لمن وجدها، يأخذها إلى دار العجزة القريبة من المكان.

وكانت ردة فعل الجزائريين، اتجاه هذه الأم، جد مأثرة، حيث رفضوا تركها في المكان، واقترحوا عليها اصطحابها معهم لمنازلهم.

فالشعب الجزائري، يقدس الوالدين، ويرفض أي اساءة لهم، لأنهما سبب من أسباب الرزق، ووصى ديننا الاسلامي بالاحسان لهما.

ويقول المثل الجزائري: ” وكل والديك.. ياكلوا ولادك”.