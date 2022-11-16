قناة النهار شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 11:18 بلماضي شارك غرِّد أرسل 350 0 شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0GzZO اقرأ أيضا 16 قتـ.يلا في حادث مرور ببرج باجي مختار.. وصول 3 جـ.رحى إلى المستشفى قناة النهار 14 نوفمبر جزائريون: عائلة تعيش التشرد في الشارع بسبب الطلاق قناة النهار 07 نوفمبر طالع هابط: مواطنون يتسغيثون ويطالبون بحقوقهم في السكن بعد عراقيل من طرف الإدارة والمرقين العقاريين قناة النهار 15 نوفمبر بيونة: لم أندم على أي عمل شاركت فيه وأعمالي كلها كانت عن قناعة قناة النهار 03 نوفمبر "بلماضي:" آيت نوري سيكون معانا في مارس و عوار مازال ما بان والو قناة النهار 13 نوفمبر بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر سطيف : توقيف شبكة تحترف السرقة قامت بالسطو على مركز بريد بحي شوف لكداد قناة النهار 03 نوفمبر عبداوي: كل نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية قناة النهار 06 نوفمبر المالكي: القضية الفلسطينية بحاجة لإسناد ودعم من الأشقاء العرب قناة النهار 30 أكتوبر إعلان الجزائر الصادر عن الدورة 31 لجامعة الدول العربية على مستوى القمة قناة النهار 02 نوفمبر