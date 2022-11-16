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قناة النهار

شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة

بقلم قناة النهار
شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة
بلماضي
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شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة

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