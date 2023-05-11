قناة النهار شاهد كيف تمكن عناصر الأمن الوطني من كشف وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس من نوع بريغبالين بالمدية بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 40 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EuGmk اقرأ أيضا الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل حج 2023 : قرار منح 2000 جواز حج يعيد الأمل لمن تجاوز سنهم 70 سنة قناة النهار 28 أفريل السودان / إنطلاق عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من مطار بورتسودان قناة النهار 25 أفريل وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي "العيدية".. عادة متوارثة.. كم جمع الأطفال من نقود في هذا العيد ؟ قناة النهار 22 أفريل وزير المالية : الدينار الرقمي يتم تطويره واصداره والتحكم فيه من قبل بنك الجزائر وهذه أهدافه قناة النهار 08 ماي الفريق أول سعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة قناة النهار 30 أفريل بسكرة / الدرك الوطني يوقف 05 أشخاص يسقون المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة قناة النهار 11 ماي "مسلم اناتوف": الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد قناة النهار 28 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي