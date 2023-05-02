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قناة النهار

“شاهد كيف تمّ توقيف المتورطين في الإعتداء وتحطيم محل تجاري بـ”القبة

بقلم النهار أونلاين
“شاهد كيف تمّ توقيف المتورطين في الإعتداء وتحطيم محل تجاري بـ”القبة
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