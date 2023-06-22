قناة النهار شاهد كيف قبلت فتاة صغيرة رأس رئيس الجمهورية في مراسم تسلم ميداليات كأس الجمهورية بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جوان 2023 - 22:59 شارك غرِّد أرسل 286 0 </ رابط دائم : https://nhar.tv/3pwdN اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا يحترز الجزائريون من موجة الحر .. قناة النهار 20 جوان قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية قناة النهار 10 جوان الحماية المدنية تكشف تفاصيل الفاجعة الأليمة بسعيدة بعد العثور على المفقودين الذين جرفتهم مياه السيول قناة النهار 04 جوان طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان الفرصة الثانية: قصّة مؤلمة لشاب عاش مشاكل عائلية دفعته للسرقة والإجـ ـرام ودخول السجن ..الجزء الثاني قناة النهار 16 جوان ميلة : بعد الفيضانات الأخيرة..آمال المتضررين في التعويضات قناة النهار 06 جوان طالع هابط: مسبح بعين البيضاء جاهز لكنه مغلق والأطفال ويسبحون في البرك المائية قناة النهار 06 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات البيام من متوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت قناة النهار 05 جوان رئيس الجمهورية :" بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن" قناة النهار 15 جوان صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! قناة النهار 14 جوان