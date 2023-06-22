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شاهد كيف قبلت فتاة صغيرة رأس رئيس الجمهورية في مراسم تسلم ميداليات كأس الجمهورية

بقلم النهار أونلاين
شاهد كيف قبلت فتاة صغيرة رأس رئيس الجمهورية في مراسم تسلم ميداليات كأس الجمهورية
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