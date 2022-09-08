شاهد كيف قطعت القنوات البريطانية بثها للإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث

قطعت قناة الـ BBC برامجها العادية للإعلان عن التقارير الصحية الخاصة بالملكة إليزابيث.

وأبلغت المشاهدين أن الأطباء قلقون على صحتها، وبعد انتهاء الأنباء علقت جميع برامجها العادية.

وظهرت مقدمة الأخبار جوانا جوسلينج، قائلة: أهلا وسهلا بكم مشاهدي BBC News.وصلتنا أخبار من قصر باكنغهام بأن الملكة تخضع للإشراف الطبي في بالمورال. وأن الأطباء قلقين على صحتها، وقد تم إبلاغ أفراد أسرتها المباشرين.

وفي الوقت نفسه، فإن سلسلة قنوات BBC الأخرى تحولت للون الأسود، وبدأ تقديم الأخبار ببدلة سوداء.

وفي الإطار نفسه، فإن الإعلام البريطاني يتحدث عن أن الوضع الصحي خطير للغاية، وأن حالتها متدهورة.

ويتواجد بجانبها جميع أفراد أسرتها، بينما لا يزال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في طريقهما إليها.

ورغم ما سبق، فإنه لم يتم نقل الملكة إليزابيث إلى أي مستشفى حتى الآن.

لكن بدأ جمع من البريطانيين بالتجمع أمم قصر باكنغهام تزامنًا مع أنباء تدهور صحتها.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة حديثًا، ليز تراس، إن الجميع يشعر بالقلق تجاه الأخبار الواردة من قصر باكنغهام.