شاهد.. كيم كارداشيان بإطلالة غريبة وحديقة بـ60 مليون دولار لتحافظ على رشاقتها

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان متخفية تماما في ملابس جلدية باللون الأسود من الوجه بالكامل إلى القدمين أثناء وصولها إلى فندقها في مدينة نيويورك الأمريكية أمس، استعدادا لمشاركتها فى عروض الأزياء السنوية الخيرية “Met Gala” .

وقالت صحيفة ديلي ميل عن إطلالة كيم كارداشيان الغريبة والجريئة: “كان وجهها مغطا تمامًا بقناع الوجه الجلدي الذي كان يحتوي على سحاب في الأمام واثنين عند العينين مع شعر بتسريحة ذيل حصان طويل بارز من الخلف”.

بينما نشرت كيم، صورا مماثلة لإطلالة أمس، على صفحتها بانستغرام، حيث ظهرت بملابس سوداء تغطي وجهها وشعر طويل.

من ناحية أخري اعتزمت كيم كاردشيان بناء حديقة خاصة بمنزلها بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار وفقًا لتقرير نشره موقع ديلى ميل مؤخرًا الذى أكد أن كيم تهدف من وراء تلك الخطوة، التأكيد على التزامها بنظام غذائى نباتى تمامًا في محاولة للحفاظ على لياقتها البدنية مثلما تفعل دائمًا، وتتضمن الحديقة أكلاتها النباتية التى تفضلها، والعضوية.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن كيم كاردشيان قامت ببناء حديقة كبيرة خلف قصرها المترامي الأطراف في Hidden Hills لتزويد نفسها وأربعة أطفال بالمنتجات الطازجة.

انضكيم كاردشيانموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb