شاهد.. لاعب أتلتيكو مدريد ينجو من الموت في التدريبات !

الرياضة
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شاهد.. لاعب أتلتيكو مدريد ينجو من الموت في التدريبات ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

نجى النجم الدولي الفرنسي “موسى ديمبيلي” من الموت أمس الثلاثاء في تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

المُهاجم البالغ من العمر 24 عاما سقط مغشيا عليه ليُثير الهلع وسط اللاعبين والطاقم الطبي للأتلتي الذي سارع لاسعافه.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية كشفت أن ديمبيلي سقط مغشيا عليه بسبب انخفاض في ضغط الدم.

وأضافت الصحيفة أن الطاقم الطبي للروخي بلانكوس نجح في إسعاف ديمبيلي سريعا وتم وضعه تحت المراقبة.

هذا في حين كشف بيان النادي استقرار حالة اللاعب الأسمر ومؤشراته الحيوية طبيعية تماما في انتظار تطورات جديدة.


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