شاهد.. لاعب عراقي تلقى نبأ وفاة والدته خلال مباراة الأرجنتين

عرفت المواجهة التي جمعت منتخب العراق ونظيره الأرجنتيني في البطولة الرباعية موقفاً مؤثر وصادم للاعب المنتخب العراقي بشار رسن.

حيث تلقى اللاعب خبر وفاة والدته في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ليخرج بديلًا وسط الدموع المنهمرة من عينيه.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الطاقم الفني لمنتخب العراق قرر السماح للاعب بمغادرة السعودية والسفر لحضور عزاء والدته.

واختتم اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين على المنتخب العراقي برباعية في البطولة التي تضم منتخبي السعودية والبرازيل أيضاً.