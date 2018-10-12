شاهد.. لاعب عراقي تلقى نبأ وفاة والدته خلال مباراة الأرجنتين

الرياضة
  • -
  • 0
شاهد.. لاعب عراقي تلقى نبأ وفاة والدته خلال مباراة الأرجنتين صورة مركبة
بقلم وليد كويني

عرفت المواجهة التي جمعت منتخب العراق ونظيره الأرجنتيني في البطولة الرباعية موقفاً مؤثر وصادم للاعب المنتخب العراقي بشار رسن.

حيث تلقى اللاعب خبر وفاة والدته في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ليخرج بديلًا وسط الدموع المنهمرة من عينيه.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الطاقم الفني لمنتخب العراق قرر السماح للاعب بمغادرة السعودية والسفر لحضور عزاء والدته.

واختتم اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين على المنتخب العراقي برباعية في البطولة التي تضم منتخبي السعودية والبرازيل أيضاً.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital