شاهد.. لاعب فرنسي ينقل فيروس كورونا للمتواجدين أمامه عمدا!

يتعرض لاعب السلة الفرنسي، رودي غوبار، لهجمة شرسة في أمريكا، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وتعامله مع الأمر بسخرية.

ويُظهر الفيديو أدناه، قيام صاحب المترين و16 سنتيمتر، بالمُزاح مع الإعلاميين في يوتا، بخصوص الفيروس، من خلال لمس ميكروفوناتهم وهوافتهم.

وبينت الفحوصات التي خضع لها نجم الديكة، يومين بعد تصرفه بأنه يعاني من الفيروس الذي كان يسخر منه.

وتخوف الجميع من أن يكون، العملاق قد نقل العدوى للصُحفيين الذين كانوا حاضرين في ندوته الأخيرة.

يُشار بأن دونفان ميشتل، والذين ينشط مع غوبار في “يوتا جاز”، تعرض من جهته للعدوى ويخضع لعلاج مُكثف حاليا.