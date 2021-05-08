شاهد.. لحظات مؤثرة لخروج خالد مقداد من المستشفى ولقائه بأبنائه

خرج مؤسس قناة “طيور الجنة“، خالد مقداد، من المستشفى، بعد فترة من العلاج نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وخرج مقداد من المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية، بعدما قضى 24 يوما في المستشفى، ودخوله العناية المركزة.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الفيديوهات والصور المؤثرة التي توثّق لحظة لقاء الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد بوالده.

ونشر “عصومي”، صورة عبر صفحته الشخصية على انستغرام وهو يقبل والده خالد مقداد هو وشقيقه وليد مقداد، لحظة خروجه من المستشفى.

وكان “عصومي” قد نشر من أيام صورة لوالده على سرير المستشفى أثناء خروجه من العناية المركزة.

وكتب المعتصم بالله: “بفضل الله تعالى بابا خرج من العناية المركزة وتجاوز مرحلة الخطر وهو الآن تحت المتابعة الصحية.. في انتظار توضيح لكل ما جرى”.

https://www.instagram.com/p/COkwPGfAHKi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again