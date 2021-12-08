شاهد.. لحظات مرعبة أثناء إنفجار بركان جبل سيميرو بإندنوسيا

عرفت جزيرة جاوة الشرقية في إندونيسيا، حدثت مرعبا الأحد، بعد ثوران بركان جبل سيميرو.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو عن اللحظات المرعبة التي رافقت إنفجار البركان، أين كان الجميع يردد “الله أكبر”.

وخلف ثوران البركان، مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا، وإصابة 98 آخرون، حسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة: “تم التعرف على جثتين، بينما لا تزال عملية التعرف على الآخرين مستمرة”.

ويخضع جميع المصابين، ومن بينهم امرأتان حاملان، للعلاج حاليا في مراكز صحية قريبة.

كما تم إجلاء 902 من الأشخاص إلى قاعة القرية ومبنى مدرسة ودور للعبادة.

وتسبب البركان في خسائر مادية هائلة في القرى المحيطة، فقد طمر رماد البركان 11 قرية على الأقل في منطقة لوماجانغ.

وأدى إلى دفن بعض المنازل والمركبات بالكامل تقريبًا، وقتل الماشية.

كما تسبب البركان، في تشريد الآلاف الذين اضطروا إلى التوجه إلى الملاجئ والمساجد بحثا عن مأوى.

ويقوم الضباط بحفر الرماد الذي يغطي الطريق باستخدام المعدات الثقيلة، أثناء عملية الإجلاء والبحث عن المفقودين.

وتقع إندونيسيا على”حلقة النار” في المحيط الهادي حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في حدوث نشاط زلزالي كبير ويوجد في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرقي آسيا نحو 130 بركانا نشطا.

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