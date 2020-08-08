شاهد لحظة إصابة نادين نجيم أثناء تصويرها إنفجار بيروت

نشرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، لأول مرة، لحظة إنفجار مرفأ بيروت وتعرضها للإصابة بينما كانت تصور الحادث عبر نافذة شقتها.

وكتبت نادين نجيم: “اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التلفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة”.

وتتواجد نادين نسيب نجيم في احدى مستشفيات العاصمة بيروت، وخضعت لعمليتين جراحيتين استغرقت الأولى 6 ساعات.

وكانت والدة النجمة اللبنانية، قد نشرت أيضاً فيديو من داخل منزلها يكشف حجم الخراب الذي تعرض له.

وحسب موقع مجلة سيدتي، خضعت نادين نجيم لعملية جراحية في أنفها بعد اكتشاف كسور فيه، وانتهت العملية ظهر أمس الجمعة، وهي بصحة جيدة.