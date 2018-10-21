شاهد.. لحظة الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المجوهرات بباتنة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر العديد من الصفحات الفايسبوك، فيديو يوثق لحظة الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة مجوهرات وحلي “العجائز”ببريكة ولاية باتة.

العصابة التي تم الإطاحة بها من طرف سكان حي “طريق الجزار”، في وضح النهار بالجرم الملموس، تم تسليمها للجهات المختصة.

العصابة لديها العديد من السنوات، وهي تنشط عبر إقليم الدائرة، دون التوصل إليها، وينحدرون من ولاية خنشلة.

حيث كانت تحتال على العجائز، بخبر مفاده أن أولادهم يرقدون في المشفى ويجب إيصالهم إلى هناك، ثم يقومون بالإستيلاء،

على كامل مايحوزن من مجوهرات، تحت طائل الترهيب، ثم الفرار نحو وجهة مجهولة.