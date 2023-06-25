قناة النهار شاهد لحظة الإعلان عن نتيجة البيام من بيت أحد الممتحنات..” الحمد الله فرحة وزغاريد “ بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2023 - 16:10 bem شارك غرِّد أرسل 69 0 شاهد لحظة الإعلان عن نتيجة البيام من بيت أحد الممتحنات..” الحمد الله فرحة وزغاريد ” </ رابط دائم : https://nhar.tv/TjxKY اقرأ أيضا عين تموشنت / هكذا يختار الأولياء هدايا لأبنائهم نظير نجاحهم وتحقيقهم لأحسن النتائج قناة النهار 23 جوان الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة قناة النهار 05 جوان صريح جدا : هذه هي أدعية الحجاج الجزائريين عند ذهابهم للحج قناة النهار 11 جوان وزير اللأشغال العمومية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار قناة النهار 20 جوان صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المقبلين على إمتحانات "البيام" .. قناة النهار 05 جوان وسيم قويدري: مشكلة صيدال مشكلة هيكلة وليس تسيير وهناك إطار ترك الشركة من أجل 10000 دج قناة النهار 12 جوان الرئيس تبون يكرّم والد اللاعب الراحل بلال بن حمودة بتأثر شديد قناة النهار 11 جوان لحظة وصول الرئيس تبون إلى سانت بترسبورغ للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الدولي قناة النهار 16 جوان مواطن من مستغانم يشيد بمجهودات الأمن بعد إسترجاع سيارته المسروقة بوهران قناة النهار 08 جوان صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! قناة النهار 14 جوان