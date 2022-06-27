قناة النهار شاهد لحظة تتويج المصارع والبطل بشير سيد عزارة بالميدالية الذهبية بقلم النهار أونلاين نشر في 27 جوان 2022 - 23:25 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dnych اقرأ أيضا هذا ماقاله وزير التربية عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الوطني 12 جوان كاره وخايف من المستقبل..أشعر أني فاشل وليس لي هدف في الحياة..كيفاش ندير؟ قناة النهار 27 جوان صريح جدا: كبش العيد لم استطاع إليه سبيلا..يخليه عندو يديرو كادر قناة النهار 26 جوان المدير الفني لمنتخب مصر للكراتي: أولادي لهم حرية الإختيار لتمثيل الجزائر أو مصر قناة النهار 26 جوان الرّياضي المقدوني يوفان يخطف الأضواء في وهران .."رجع يهدر العربية ويشطح على أغنية dj snake" قناة النهار 27 جوان زينب شحيمة: الديكور تعلمتو أونلاين عن طريق صفحة إسبانية على الفياسبوك وهكذا كانت أول خطوة للنجاح قناة النهار 15 جوان تكنولوجيا: أكثر من 200 ميغا بايت.. موبيليس تبهر سكان وهران وزائريها بأعلى تدفق قناة النهار 23 جوان بداية توافد الرياضيين المشاركين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 22 جوان الشيخ النوي: وزير التجارة يتدخل لفتح سوق المحمدية بمعسكر بعدما هدرنا عليه قناة النهار 07 جوان من 5 إلى 15 سنة عقوبة الغش في الإمتحانات الرسمية قناة النهار 13 جوان