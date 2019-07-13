شاهد لحظة تتويج “سولكينغ” بجائزة “بياف” في لبنان وهذا ما قاله

توج الرابر الجزائري العالمي، “عبد الرؤوف دراجي”، والمعروف بـ”سولكينغ”، أمس الجمعة، في مهرجان “بياف”، في العاصمة اللبنانة، بيروت، بجائزة “بياف” لأحسن مغني عالمي لـ 2019.

ونظمت فعاليات “مهرجانات بيروت الدولية للتكريم” BIAF””، في دورتها العاشرة، في ساحة الشهداء، ببيروت.

وتم تكريم العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب والأجانب، في هذه الدورة من المهرجان.

وقبل تتويج النجم الجزائري، تم عرض تقرير عن مسيرته، والنجاح الكبير الذي حققه في فترة وجيزة.

وقدم النجم الجزائري، كلمة بمناسبة تتويجه، قال فيها: “يشرفني كثيرا الحصول على هذه الجائزة اليوم، أشكر كل متابعي

من كل أنحاء العالم، وأهدي هذا التكريم لبلدي الجزائر، وأشكر لبنان، وبياف، والمدينة الجملة بيروت، على هذا التكريم”.