شاهد لحظة تدمير دبابة “ميركافاة 4” بقذيفة القسام

نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو، يُظهر لحظة إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة “ميركافاة 4” شرق خانيونس مساء أمس الخميس.

ويأتي ذلك في إطار عملية “طوفان الأقصى”، والتي إنطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت سرايا القدس، اليوم الجمعة، عن قصفها القدس المحتلة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن إرتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4137 شهيدا وأكثر من ١3 ألف جريح.