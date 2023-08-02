شاهد لحظة فتح باب الكعبة المشرفة استعدادا لغسلها

تداولت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، مشاهداً لحظة فتح باب الكعبة المشرفة وعملية غسيلها.

وأشرف على عملية غسل الكعبة المشرفة، رئاسة شؤون الحرمين بمشاركة نائب أمير منطقة مكة، الأمير بدر بن سلطان.

ونشرت الرئاسة، على صفحتها بتويتر مقطع فيديو أظهر لحظة فتح باب الكعبة استعدادا لغسلها.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين طريقة غسل الكعبة إذ قالت: “غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية. وقام بغسل الكعبة المشرفة. ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدين من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر”.

وأردفت الرئاسة بالقول: “حيث كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة ٣ مرات في العام. ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام. لأنه أصبحت الكعبة المشرفة محكمة الإغلاق مشيدة بدقة وإتقان. تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها”.

وتابعت رئاسة شؤون الحرمين: “في الوقت الحاضر يتم فتح الكعبة المشرفة من خلال وضع درج تم صنعه حديثاً. مجهز ببعض التقنيات والإضاءة. ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبه لفتح باب الكعبة. ويحرص كثير من الأمراء والوزراء وغيرهم على شرف المشاركة في غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها”.

وختمت رئاسة شؤون الحرمين بالقول: “كما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. أجود أنواع المنظفات والمطهرات. وجلب ماء زمزم وماء الورد الخالص مع صنع أدوات وأواني نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة”.