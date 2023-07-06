قناة النهار شاهد لحظة مؤثرة لفرحة مواطن وزوجته بعد إستفادتهما من سكن عمومي بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2023 - 15:12 شارك غرِّد أرسل 203 0 شاهد لحظة مؤثرة لفرحة مواطن وزوجته بعد إستفادتهما من سكن عمومي رابط دائم : https://nhar.tv/uY6Q3 اقرأ أيضا شاهد كيف علق جمال بلماضي بتأثر على وفاة المناصر الوفي للخضر "كادي" قناة النهار 17 جوان قسنطينة / بعد غلقهم لسنوات .. عودة الصلاة إلى مسجد سيدي لخضر و أربعون شريف قناة النهار 06 جويلية ميلة : السجن الأحمر..جرائـ.ـم شاهدة على بشاعة المستعمر قناة النهار 04 جويلية طالع هابط: شاهد الكارثة .. مياه قذرة في شوارع العاصمة منذ شهر والسلطات غائبة قناة النهار 02 جويلية صريح جدا: هكذا كانت أجواء فرحة التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 26 جوان جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين قناة النهار 06 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي قناة النهار 04 جويلية عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات قناة النهار 28 جوان بعدما إسترجع بصره .."أحمد قداري" يوجه رسالة مؤثرة لزوجته .." سوفرات معايا عامين" قناة النهار 30 جوان شاهد..الأجواء بمحيط ملعب 19 ماي بعنابة قبل ودية الخضر ضد تونس قناة النهار 20 جوان