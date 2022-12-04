قناة النهار شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 15:32 الأردن شارك غرِّد أرسل 176 0 شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TDDqo اقرأ أيضا انفــجار الغاز يخلف 3 جرحى بشقة في العاصمة قناة النهار 28 نوفمبر بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد قناة النهار 16 نوفمبر صريح جدا : الجزائريون يستبشورن خيرا بدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات قناة النهار 18 نوفمبر طبيبكم: سرطان الثدي.. الكشف المبكر قناة النهار 26 نوفمبر وزير الصحة يشرف على وضع ثلاث عيادات حيز الخدمة بتجمعات سكانية جديدة بعنابة قناة النهار 27 نوفمبر حوادث الدهـ ـس بالقطارات في عين الدفلى تـ ـرعب السكان المجاورين للسكك الحديدية قناة النهار 17 نوفمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر النهار Breakfast .. حمص دوبل زيت مع سعيد قناة النهار 23 نوفمبر "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر تساؤلات: للنهوض بالقطاع وزير الصحة يفتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين قناة النهار 03 ديسمبر