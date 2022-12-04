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قناة النهار

شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر

بقلم قناة النهار
شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر
الأردن
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شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر

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