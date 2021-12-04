شاهد .. لحظة وصول رئيس الجمهورية لإفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء إلى قصر الأمم، بالجزائر العاصمة، للإشراف على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي. كما تم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.

هذا وستستمر الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، لثلاثة أيام، وذلك إبتداء من اليوم، وإلى غاية 6 ديسمبر 2021.

وتم تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، من طرف وزارة الصناعة، تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي. وهو القطاع المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني. لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

ويتعلق الأمر أساسا بمناقشة خلال الندوة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع “الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة. والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، ومراكز الدراسات أو البحوث الموجهة، وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة.

كما ترمي الندوة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها. وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

كما سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش خلال الندوة التي سيلقي فيها رئيس الجمهورية في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي:

دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار.

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