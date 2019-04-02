شاهد لحظة وصول علي حداد لمحكمة بئر مراد رايس لتقديمه أمام قاضي التحقيق

وصل سهرة اليوم الثلاثاء رجل الأعمال علي حداد لمحكمة بئر مراد رايس من أجل تقديمه أمام قاضي التحقيق.

وحسب معلومات لـ النهار فيتم فتح تحقيق إبتدائي مع الرئيس السابق للأفسيو متهم بحيازة 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية.

كما عثر بحوزته على رخصتين للسياقة بطريقة غير قانونية

أين إستفاد من الجوازات بتواطئ في دائرة بئر مراد رايس، حيث سيمثل معه رئيس مصلحة جوازات السفر ببئر مراد رايس.

وسيخضع للتحقيق مع فصيلة أبحاث الدرك بباب جديد أخطرت بقضية وخلال ساعات التي ستحقق مع علي حداد في قضايا الفساد

و سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال

وللإشارة فقد تم توقيف علي حداد بالمعبر الحدودي أم الطبول بالطارف.