شاهد لحظة وفاة سيدة أثناء ختمها للقرآن الكريم

تداولت مواقع إعلامية، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة سيدة أندونسية، خلال ختمها للقرآن الكريم في إحدى حلقات الذكر.

وظهرت السيدة وهى تقرأ القرآن في إحدى حلقات الذكر الجماعية لتسقط فجأة أمام الكاميرا.

ونشر مجلس علم نسائي ببلدية تيبيت، مقطع فيديو، ظهرت فيه تسليمة وهي تقرأ أذكار الصباح في الميكروفون على مئات السيدات. ثم شرعت في البدء من جديد في سورة البقرة، قبل أن تسقط مغشيًا عليها.

ووقفت تسليمة عند الآية الخامسة من سورة البقرة “أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون”. لتكون آخر ما تنطق به وختمت بها حياتها بعدما أتمت ختم القرآن الكريم.

وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس الذكر في أحد مساجد البلدية الواقعة في جاكرتا الجنوبية.

وفيما سارعت نساء لإسعاف تسليمة، حاولت أخرى إتمام التلاوة من حيث وقفت وكانت آخر لحظاتها بالدنيا قبل أن تفيض روحها.